Eurovision 2022. La ce oră începe transmisiunea celei de-a doua semifinale pe TVR 1 Eurovision 2022. La ce ora incepe transmisiunea primei semifinale pe TVR 1. Ziua cea mare pentru WRS, reprezentantul Romaniei la grandiosul concurs muzical al Europei, Eurovision Song Contest se apropie. Joi, incepand cu orele 22.00, pe TVR 1, TVR Internațional ori online AICI puteți urmari cea doua etapa a spectaculosului show de televiziune gazduit anul acesta de Italia, Torino. Andrei Ursu, pe numele sau de scena WRS (pronunțat ”Urs”) are numarul 13 in concurs. Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022 va intra sub semnul competiției alaturi de Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

