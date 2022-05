Stiri pe aceeasi tema

- Delegația Romaniei a plecat in aceasta dimineața spre Torino, acolo unde se ține ediția din acest an a competiției Eurovision. Wrs, reprezentantul Romaniei in concurs, a oferit declarații din aeroport, pentru Antena Stars.

- Formația Zdob și Zdub și frații Advahov, care reprezinta Moldova la Eurovision, in acest an, au plecat astazi la Torino, acolo unde se va desfașura cea de-a 66-a ediție a festivalului. Artiștii au cantat in avionul cu care au zburat spre Italia, iar cei prezenți in aeronava i-au filmat și i-au aplaudat,…

- Italia a oferit țarii noastre un lot umanitar, destinat refugiaților din Ucraina. Ceremonia de recepțioanrea a ajutorului s-a desfașurat la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Lotul, in valoare de 1.775.

- Organizatorii concursului Eurovision au confirmat luni ca Ucraina va participa la editia 2022, prevayuta intre 10 si 14 mai, la Torino, in Italia, informeaza AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- WRS(Ionuț Ursu) va reprezenta Romania la Eurovision 2022, de la Torino, Italia, cu piesa “Llamame”, in luna mai, dupa ce a caștigat finala Selectiei Nationale, care a avut loc sambata. WRS a obtinut 59 de puncte, invingandu-i pe Dora Gaitanovici, locul trei, si Kyrie Mendel, locul doi. Citește și:Campulungeanca…

- WRS va reprezenta Romania la Eurovision 2022, de la Torino, Italia, cu piesa „Llamame”, in luna mai, dupa ce a caștigat finala Selectiei Nationale, care a avut loc sambata. WRS a obtinut 59 de puncte, invingandu-i pe Dora Gaitanovici, locul trei, si Kyrie Mendel, locul doi. Castigatorul a fost decis…

- Pe 5 martie se va alege piesa care va reprezenta Romania la Torino, Italia. Click! a stat de vorba cu Claudia Pavel, alias Cream, care canta piesa „Romania mea”, impreuna cu Minodora și Diana Bucșa, și ne-a povestit cateva secrete despre producția acestei piese. Claudia Pavel ne-a povestit despre experiența…

- Semifinalele Eurovision Romania 2022 s-au incheiat. 10 artiști și trupe au intrat in marea finala, iar dintre aceștia va fi ales caștigatorul care ne va reprezenta la concursul internațional ce va avea loc in luna mai, la Torino, in Italia. Iata cine sunt cei 10 finaliști. Au fost aleși cei 10 finaliști…