Eurovision 2021. Romania a ratat defilarea oficiala O ceremonie impresionanta a marcat deschiderea oficiala a concursului Eurovision 2021, la Rotterdam, in Olanda, anunta TVR.Romania a ratat defilarea pentru ca echipa noastra a fost cazata in acelasi hotel cu delegatia Poloniei si a Islandei, in care a fost descoperit cate un caz de infectare cu SARS COV 2.Pana in acest moment, membrii delegatiei Romaniei au avut rezultate negative la toate testarile impuse de organizatori, inca de la sosirea in Olanda, mai spune aceeasi sursa.Emotiile sunt mari ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonie impresionanta la Rotterdam, in Olanda, care marcheaza deschiderea oficiala a concursului Eurovision 2021. Emotii mari are Romania care a ratat defilarea pentru ca echipa noastra a fost cazata in acelasi hotel cu delegatia Poloniei si a Islandei, in care a fost descoperit

- LONCOLOR ii ureaza succes lui ROXEN la Eurovision! Artista, brand ambassador-ul gamei LONCOLOR EXPERT HEMPstyle, reprezinta Romania in competiția Eurovision Song Contest 2021, care va avea loc la Rotterdam in perioada 18 – 22 mai. Concursul va fi difuzat in direct la Televiziunea Naționala. ROXEN va…

- Liana Stanciu, șefa delegației Romaniei la Eurovision 2021, a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars din culisele celui mai mare concurs de muzica de pe continent. Emoțiile sunt copleșitoare, iar Roxen a trecut de primele repetiții oficiale pe scena din Rotterdam.

- Roxen a avut prima repetiție oficiala pe scena Eurovision. Roxen a intrat pe ultima suta de metri a pregatirilor pentru semifinala Eurovision 2021. Artista, care ne reprezinta țara la concursul muzical internațional, a avut deja prima repetiție generala pe scena din Rotterdam, Olanda. Conceptul show-ului…

- Roxen e cantareața care va reprezenta Romania la Eurovision 2021. Viața tinerei nu e cunoscuta de publicul larg, insa ea marturisește ca a muncit mult pentru a cunoaște succesul, inca din copilarie.Canta de la 7 ani, a urcat pe scena de mica și iși dorește sa faca asta toata viața. Roxen a dezvaluit…

- Roxen, artista care va reprezenta Romania la concursul Eurovision, va fi cel de-al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, in prima semifinala a evenimentului. Ordinea de intrare in competitie, stabilita de producatorii Eurovision si aprobata de Martin Osterdahl, Executive Supervisor al…

- Reprezentantii celor 41 de tari inscrise la Eurovision Song Contest 2021 vor participa live in competitia de la Rotterdam, stabilita pentru luna mai, au in vedere organizatorii evenimentului. Organizatorii ESC au spus ca este necesar ca artistii sa calatoreasca in Olanda pentru concurs.…

- Trei luni ne despart de cel mai asteptat si controversat concurs muzical: Eurovison. Editia din acest an se va desfasura pe 18, 20 si 22 mai, la Rotterdam, in Olanda, iar unele tari si-au desemnat deja reprezentantul sau melodia castigatoare. Dupa ce editia din 2020 fost anulata din cauza pandemiei,…