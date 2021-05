Eurovision 2021 - Republica Moldova s-a calificat în Finală Republica Moldova si Islanda se regasesc pe lista celor zece tari care s-au calificat in finala concursului Eurovision 2021, dupa a doua semifinala, care a avut loc joi seara la Rotterdam. Saptesprezece artisti au concurat joi seara reprezentand San Marino, Estonia, Cehia, Grecia, Austria, Polonia, Republica Moldova, Islanda, Serbia, Georgia, Albania, Portugalia, Bulgaria, Finlanda, Letonia, Elvetia si Danemarca. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

