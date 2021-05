Eurovision 2021: Probleme tehnice pentru Roxen și alți artiști Reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, Roxen, s-a confruntat cu probleme tehnice la repetiția pentru juriu din prima semifinala. Cea de-a 65-a editie a concursului Eurovision Song Contest incepe marti, in orașul olandez Rotterdam, intr-un format restrans. Din cauza unor probleme tehnice, Roxen a fost nevoita sa urce de doua ori pe scena concursului, in cadrul repetiției pentru juriu. Din pacate, și alți artiști s-au confruntat cu probleme tehnice. Roxen a fost afectata de aceasta situație, insa nu a renunțat. Dupa ce organizatorii au remediat situația, reprezentanta Romaniei a facut un performance… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania's Eurovision Song Contest entry Roxen will be the 13th artist to take the stage of the Ahoy Arena in Rotterdam, performing her song Amnesia in the first semi-final which takes place today with a limited live audience. "For me last year was a bit of a rollercoaster, filled with really…

- Cea de-a 65-a editie a concursului Eurovision Song Contest incepe marti in Olanda, la Rotterdam, intr-un format restrans. Delegatiile nationale participante la eveniment sunt supuse unor reguli sanitare stricte, precum separarea stricta a publicului si obligativitatea testarii anti-COVID-19 inainte…

- Mihai Traistariu a participat la Eurovision in urma cu ani de zile. A avut succes cu piesa „Tornero”. Anul acesta, Roxen e reprezentanta Romaniei la show-ul muzical . Iata ce spune artistul despre cantareața de 21 de ani. „Parerea mea e ca ea trebuia sa fie mai statica, are ragușeala ei, aduce a Billie…

- Gimnasta Catalina Ponor va prezenta punctajul acordat de juriul Romaniei la ediția din acest an a concursului internațional Eurovision, transmite TVR. „Este o mare bucurie sa susțin Romania din aceasta postura inedita. Știu foarte bine ce inseamna sa iți reprezinți țara intr-o competiție și emoțiile…

- Fosta mare gimnasta Catalina Ponor va fi cea care va prezenta punctajul acordat de juriul României la Eurovision 2021, conform anunțului Televiziunii Române. Eurovision 2021 va debuta pe 18 mai, cu prima semifinala, la Rotterdam, când va concura si reprezentanta României,…

- Roxen e cantareața care va reprezenta Romania la Eurovision 2021. Viața tinerei nu e cunoscuta de publicul larg, insa ea marturisește ca a muncit mult pentru a cunoaște succesul, inca din copilarie.Canta de la 7 ani, a urcat pe scena de mica și iși dorește sa faca asta toata viața. Roxen a dezvaluit…

- Cantecul „Ill Teach You” interpretat de grupul Galasy ZMesta , care ar lua in deradere protestatarii din Belarus care au manifestat pe strazi impotriva dictatorului Alexander Lukasenko, a fost interzisa de Eurovision, informeaza News.ro , care citeaza The Guardian. Piesa muzicala fusese alesa in mai…

- Pe numele sau Larisa Roxana Giurgiu, artista dezvaluie ca a fost victim violenței domestice. Intr-un moment de gelozie, iubitul sau a lovit-o cu o coada de matura. S-a intamplat anul trecut, in perioada de dupa lockdown, iar nefericita situație a fost urmata cu o plangere la poliție din partea cantareței.…