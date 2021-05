Eurovision 2021: Paiete şi extravaganţă, aşteptate în finala de sâmbătă a concursului Finala concursului Eurovision, devenit celebru de-a lungul anilor datorita strasurilor, paietelor, costumelor extravagante si cantecelor ritmate, va marca marea revenire pe scena a acestei competitii muzicale, sambata seara, la Rotterdam, in fata unui public redus ca dimensiune din cauza restrictiilor sanitare adoptate impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza AFP.



Italia si Franta sunt marile favorite ale caselor de pariuri si sunt urmate in acest clasament de Malta.



Mii de fani, deveniti emblematici pentru acest concurs extrem de colorat, fluturand drapelele tarilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

