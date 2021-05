EUROVISION 2021: Olanda se pregăteşte de marele concurs al muzicii europene cu restricţii sanitare stricte Cu paietele si emotiile de rigoare, concursul Eurovision se intoarce: obligata sa anuleze editia de anul trecut, Olanda se pregateste saptamana aceasta de marea sarbatoare a muzicii europene, cu reprezentanta Frantei printre favoriti, relateaza duminica AFP. Aproximativ 3.500 de persoane, cu obligatia prezentarii unui test negativ de COVID-19 si purtarii mastii sanitare, vor asista la marea finala de sambata, 22 mai, care va avea loc in orasul-port Rotterdam. In schimb, candidatii vor trebuie sa pastreze izolarea intr-un fel de "bula speciala". Foto: (c) SANDER KONING POOL / EPA Cantareata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Tarilor de Jos va gazdui saptamana aceasta o editie fara exuberanta a Eurovision, cu 3.500 de persoane care vor asista la concursul de la Rotterdam, potrivit AFP, citat de news.ro Candidatii vor fi inchisi intr-un "balon special". Artista din Franta Barbara Pravi, adesea comparata…

- Intepreta Natalia Gordienko, care va reprezenta țara la concursul Eurovision, a ajuns pe scena de la Rotterdam. Artista a ajuns ieri in Olanda, iar astazi prima repetiție pentru semifinala care va avea loc pe 20 mai.

- Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, a avut duminica prima repetitie oficiala pe scena concursului de la Rotterdam. Cantareața aduce in fata povestea unei fete singure, care se lupta cu starile ce-i sunt controlate de mediul exterior.

- Roxen a avut prima repetiție oficiala pe scena Eurovision. Roxen a intrat pe ultima suta de metri a pregatirilor pentru semifinala Eurovision 2021. Artista, care ne reprezinta țara la concursul muzical internațional, a avut deja prima repetiție generala pe scena din Rotterdam, Olanda. Conceptul show-ului…

- Eurovision 2021 cu numar limitat de spectatori, la Rotterdam, in Olanda, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Informația a fost publicata joi in ziarul local Telegraaf și preluata de Reuters.

- Roxen e cantareața care va reprezenta Romania la Eurovision 2021. Viața tinerei nu e cunoscuta de publicul larg, insa ea marturisește ca a muncit mult pentru a cunoaște succesul, inca din copilarie.Canta de la 7 ani, a urcat pe scena de mica și iși dorește sa faca asta toata viața. Roxen a dezvaluit…

- Un numar limitat de spectatori va putea asista la concursul Eurovision din portul olandez Rotterdam in luna mai, a informat joi ziarul local Telegraaf, potrivit Reuters. Evenimentul va fi incadrat intr-o serie de manifestari care vor avea loc in Olanda sub denumirea de "fieldlab events", la care prezenta…

- Trei luni ne despart de cel mai asteptat si controversat concurs muzical: Eurovison. Editia din acest an se va desfasura pe 18, 20 si 22 mai, la Rotterdam, in Olanda, iar unele tari si-au desemnat deja reprezentantul sau melodia castigatoare. Dupa ce editia din 2020 fost anulata din cauza pandemiei,…