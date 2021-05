Eurovision 2021. Cum se votează în finală Noi vești pentru cei care vor sa voteze la Eurovision. TVR da toate informațiile necesare pentru finala concursului mult așteptat. Potrivit informațiilor oferite pe site-ul TVR , fanii din cele 16 tari repartizate in prima semifinala si cei din Germania, Italia si Regatul Țarilor de Jos decid, in semifinala de marți, alaturi de juriile de specialitate, cine va merge in Marea Finala. De menționat este faptul ca, romanii din țara nu au dreptul sa voteze pentru reprezentanta, insa votul celor din diaspora este foarte important pentru a inclina balanta calificarii Romaniei in finala Eurovision. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Roxen, tanara din Cluj, cu un timbru special al vocii, din pacate, a fost eliminata in prima seara a concursului Eurovision 2021. Roxen a intrat in concurs cu piesa „Amnesia” – melodie compusa de Adelina Stinga și Victor Bouroșu. Romania a intrat in competiție alaturi de Australia, Azerbaidjan, Belgia,…

- UPDATE: Statele care s-au calificat in finala Eurovision 2021 sunt: Norvegia, Israel, Rusia, Azerbaijan, Malta, Lituania, Cipru, Suedia și Ucraina. Din pacate, Romania a ratat marea finala. Nici acum doi ani, Romania nu s-a calificat in finala. Reprezentanta Romaniei a fost, pe atunci, Ester Peony.…

