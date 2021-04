Stiri pe aceeasi tema

- Un numar limitat de spectatori va putea asista la concursul Eurovision din portul olandez Rotterdam in luna mai, a informat joi ziarul local Telegraaf, potrivit Reuters. Evenimentul va fi incadrat intr-o serie de manifestari care vor avea loc in Olanda sub denumirea de "fieldlab events", la care prezenta…

- Un protest a fost organizat, sambata, in fata sediului televiziunii publice a Ciprului, de contestatari ai melodiei inscrise in concursul Eurovision. Potrivit acestora, piesa “El Diablo” promoveaza satanismul și contravine moralei bisericii crestine. La Nicosia, unii demonstranti au purtat cruci și…

- Organizatorii Eurovision Song Contest 2021 au in vedere ca reprezentantii celor 41 de tari inscrise sa participe „live” la competitia de la Rotterdam, stabilita pentru luna mai, informeaza News.ro, care citeaza BBC.Organizatorii ESC au precizat ca este necesar ca artistii sa calatoreasca in Olanda pentru…

- Editia 2021 a concursului muzical Eurovision va fi organizat intr-un format limitat in orasul olandez Rotterdam in luna mai din cauza restrictiilor impuse de pandemia de Covid-19, au spus miercuri organizatorii, potrivit Reuters.

