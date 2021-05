Stiri pe aceeasi tema

- Finala Eurovision 2021 desfasurata la Rotterdam a fost castigata, in aceasta noapte, de Italia.Aceasta va fi, in 2022, tara gazda pentru noua editie a competitiei muzicale.Piesa castigatoare este Zitti E Buoni, intepretata de Maneskin.Pentru marele trofeu s au luptat 26 de tari. Romania nu s a numarat…

- Cu miza impartita intre Franta si Italia, marea finala a celei de-a 65-a editii a concursului Eurovision a inceput sambata seara la Rotterdam cu obisnuita sa parada de tari si cu gustul a cel putin un triumf incontestabil: un concert de gala de cel mai inalt nivel in vremuri de pandemie, relateaza EFE.…

- Prima semifinala a concursului Eurovision 2021 va avea loc marti. Concurentii fac ultimele repetiții, iar casele de pariuri au ales deja favoritii. Potrivit ultimelor date, formatia Maneskin din Italia e cotata cu cele mai mari sanse la trofeu.

- Regatul Tarilor de Jos va gazdui saptamana aceasta o editie fara exuberanta a Eurovision, cu 3.500 de persoane care vor asista la concursul de la Rotterdam, potrivit AFP, citat de news.ro Candidatii vor fi inchisi intr-un "balon special". Artista din Franta Barbara Pravi, adesea comparata…

- Mihai Traistariu taie in carne vie. Artistul, in razboi cu organizatorii de la Eurovision. Cantarețul o pune la zid pe Roxen și spune despre ea ca este ”o fata oarecare, cu o piesa oarecare”, dar mai ales, ca organizatorii nu dau șanse tuturor artiștilor talentați din Romania. Mesajul postat de Mihai…

- Piesa aleasa pentru a reprezenta Cipru la Eurovision 2021 a starnit controverse. Un apel anonim, efectuat vineri, 26 februarie, ameninta cu „incendierea cladirii” televiziunii publice CyBC, iar un sindicat al profesorilor de educatie religioasa din licee a cerut renunțarea la melodie, informeaza agenție…