Eurovision 2020 s-a anulat din cauza epidemiei de Coronavirus Organizatorii Eurovision au hotarat anularea editiei din acest an a celui mai asteptat concurs muzical la nivel european. Uniunea Europeana de Radiodifuziune (EBU) a fost cea care a anuntat astazi anularea Eurovision Song Contest 2020. Vezi aceasta postare pe Instagram It is with deep regret that we have to announce the cancellation of the Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam. . Over the past few weeks we have explored many alternative options to allow the Eurovision Song Contest to go ahead. . However the uncertainty created…