- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 21.00 au votat in strainatate 364.850 de romani in turul II la alegerile prezidentiale. S-a depașit cu peste 80.000 de voturi prezența din primul tur in Diaspora. Clasamentul țarilor unde s-au inregistrat cele mai multe voturi pana la ora…

- Romania va juca in semifinale cu reprezentativa Islandei. Meciul se va disputa in deplasare, pe 26 martie. In cazul unei victorii, Romania va juca finala pentru calificarea la EURO 2020 cu caștigatoarea meciului dintre Bulgaria și Ungaria. Duelul va avea loc pe 31 martie, iar tricolorii…

- In cadrul conferintei TEDx Mihai Viteazul Square , organizata pe 2 noiembrie la Craiova, unul dintre vorbitori a aratat cum a reusit sa duca Romania pe locul intai in lume la multe competitii de robotica. Si cum a ajuns sa fie oarecum interzisa participarea romanilor la astfel de competitii in Europa.…

- Treizeci si trei de persoane au fost ranite - dintre care patru grav - duminica pe o autostrada din nordul Frantei intr-un accident in care a fost implicat un autocar care asigura legatura Paris-Londra, au anuntat autoritatile regionale franceze, informeaza AFP. Potrivit dpa, care citeaza prefectura…

- O analiza comparativa realizata de Economist Intelligence Unit - EIU - in 11 tari europene: Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Spania, Suedia si Marea Britanie, arata ca tara noastra inregistreaza cea mai scazuta rata de supravietuire la cinci ani, de doar 10%. Comparativ,…

- Dupa infrangerea la scor cu PSG in grupele Ligii Campionilor, 0-5, Bart Verhaeghe (54 de ani), președintele Club Brugge, a dezvaluit ca ce schimbare importanta se va produce in fotbalul european. Oficialul a anunțat ca Belgia și Olanda analizeaza varianta de a crea un campionat de fotbal comun, care…