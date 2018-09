Eurovision 2019 - Peste o suta de artisti din intreaga lume, printre care cantaretul britanic Roger Waters sau regizorul Ken Loach, au publicat o scrisoare deschisa in care cer boicotarea editiei de anul viitor a concursului Eurovision care se desfasoara in Israel, 'pana cand palestinienii vor avea libertate, justitie si egalitate in drepturi', potrivit Europa Press International.

Scrisoarea a fost publicata in ziarul britanic The Guardian, iar in text numerosi artisti, printre care muzicieni, actori sau regizori, cer ca 'Eurovision 2019 sa fie boicotat, daca tara gazda este Israelul,…