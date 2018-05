Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea Romana a transmis vineri, dupa semifinala Eurovision in care reprezentanta tarii noastre - trupa The Humans - a fost eliminata din concurs, un comunicat in care acuza probleme la sistemul de vot in tari cu mari comunitati de romani.

- Televiziunea publica afirma, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca au existat ‘probleme la sistemul de vot in tarile cu mari comunitati de romani‘ la Semifinala 2 a Eurovision 2018, show in urma caruia Romania a ratat calificarea in finala cantecului european. ‘Desi vocea Cristinei (Caramarcu – n.r.)…

- TVR anunta, privind ratarea calificarii reprezentantilor Romaniei in finala concursului Eurovision 2018, ca au fost probleme cu sistemul de vot in tarile cu mari comunitati de romani, in timpul celei de-a doua semifinale a competitiei, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de televiziune.

- Ambasadori, sefi ai institutelor culturale, diplomati, reprezentanti ai Primariei Lisabona, jurnalisti si numerosi membri ai comunitatii romanesti din Portugalia au participat la petrecerea organizata sambata de Ambasada Romaniei in Portugalia si Televiziunea Romana, cu sprijinul Institutului Cultural…