Eurovision 2018: Trupa The Humans caută voturi printr-un recital în Israel Reprezentantii Romaniei la Eurovision Song Contest 2018 vor pleca spre Tel Aviv pentru a promova piesa "Goodbye", in cadrul evenimentului "Israel Calling 2018".



Cea de-a treia editie a show-ului din Israel, dedicat Eurovision Song Contest, se va desfasura pe durata a patru zile, in doua orase diferite.



Potrivit sursei citate, evenimentul, initiat de cunoscutul producator de televiziune Tali Eshkoli, va beneficia de o expunere uriasa: toate momentele importante vor fi transmise in timp real, pe Twitter, Instagram si Facebook si nu vor lipsi conferintele de presa, cu mass-media… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

