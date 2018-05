Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au impresionat audienta inca din prima zi de repetitii pe scena de la Lisabona, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Spectacolul, pregatit in studiourile TVR, a impresionant audienta din arena - tinutele artistilor, scenografia,…

- The Humans, trupa ce reprezinta Romania la Eurovision 2018, a avut prima repetitie pe scena din Lisabona, unde se desfasoara editia din acest an a concursului, iar reactiile au fost coplesitoare.

- The Humans, trupa care ne reprezinta la Eurovision 2018, a plecat in aceasta dimineața spre Lisabona. Nici nu se crapase de ziua cand și-au facut apariția pe aeroport, la terminalul "plecari".

- Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, vor avea prima repetitie la Lisabona pe data de 1 mai, a anuntat sefa delegatiei, Iuliana Marciuc, vineri, intr-o conferinta de presa, la sediul TVR. La conferinta au fost prezenti artistii dar si regizorul show-ului…

- Cantaretul portughez Salvador Sobral a urcat pentru prima oara pe scena, dupa operatia de transplant de inima, pentru a o acompania pe sora sa, Luisa, si a canta in concert ''Amar pelos dois'', piesa castigatoare a editiei de anul trecut a concursului Eurovision, relateaza duminica EFE.…

- Artiștii trupei "The Humans" au invațat cum se calculeaza pașii de coregrafie pe note muzicale. Nu le-a ieșit din prima, dar mai au o luna la dispoziție sa repete. Reprezentanții Romaniei vor canta in a doua semifinala a concursului Eurovision.

- Cristina Caramarcu si Alex Cismaru, doi dintre membrii trupei The Humans, care va reprezenta Romania la Eurovision 2018, au vorbit la Adevarul Live despre experienta Selectiei Nationale si cum cum se pregatesc pentru competitia muzicala, care va avea loc la Lisabona in luna mai.

- The Humans – Goodbye este melodia care va urca pe scena de la Lisabona, in luna mai. The Humans este o trupa formata din sase membri Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alex Matei (clape), Alex Cismaru (chitara), Cristina Caramarcu (voce). Formatia a fost recent formata, dupa cum au afirmat chiar…