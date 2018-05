Stiri pe aceeasi tema

- În aceasta va avea loc cea de-a doua semifinala a concursului internațional Eurovision, unde vor evolua și reprezentanții Moldovei, trupa DoReDos, cu piesa „ My lucky day”. Reprezentanții țarii noastre vor urca pe scena de la Lisabona sub numarul 7. Daca…

- Potrivit unor surse Republica Moldova ar putea avea foarte multe șanse sa ajunga în finalele concursului Eurovision 2018. Casele mari de pariuri susțin ca piesa My Lucky Day are șanse sa ajunga în finala, ba mai mult în top 10, clasându-se pe cea de-a 8-a poziție. DoReDos…

- A avut loc a doua repetiție a trupei The Humans pentru semifinal Eurovision 2018, la Lisabona, iar momentul a fost unul impresionant. Vocea Cristinei Caramarcu i-a cucerit pe toți cei prezenți. “A doua repetiție a fost și mai buna pentru reprezentanții noștri. Toata presa de aici, din Lisabona a declarat…

- The Humans a castigat, pe 25 februarie, trofeul selectiei nationale Eurovision Romania cu piesa „Goodbye", dupa ce a primit 3.277 de voturi din partea publicului. Melodia, compusa de Alexandru Matei si Alin Neagoe, pe versurile Cristinei Caramarcu, a fost desemnata exclusiv de telespectatori sa reprezinte…

- Formatia „DoReDoS” va reprezenta Republica Moldova la concursul international de muzica „Eurovision Song Contest 2018”, care se va desfasura, in luna mai, in orasul Lisabona, Portugalia. Trupa a fost selectata in urma finalei nationale, care s-a desfasurat sambata seara, 24 februarie, transmite IPN.

- In aceasta seara, telespectatorii au decis castigatorul Selectiei Nationale Eurovision 2018. Trupa The Humans, cu piesa „Goodbye“, este reprezentanta Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care se va desfasura la Lisabona.

- In aceasta seara, telespectatorii au decis castigatorul Selectiei Nationale Eurovision 2018. Trupa The Humans, cu piesa „Goodbye“, este reprezentanta Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care se va desfasura la Lisabona.

- In aceasta seara, telespectatorii au decis castigatorul Selectiei Nationale Eurovision 2018. Trupa The Humans, cu piesa „Goodbye“, este reprezentanta Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care se va desfasura la Lisabona.