- Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au avut, marti, prima repetitie pe scena concursului, care are loc la Altice Arena din Lisabona, Portugalia, informeaza TVR.

- Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au impresionat audienta inca din prima zi de repetitii pe scena de la Lisabona, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Spectacolul, pregatit in studiourile TVR, a impresionant audienta din arena - tinutele artistilor, scenografia,…

- Trupa The Humans a impresionat audieța inca din prima zi de repetiții la Eurovision. Reprezentanții noștri au luat contact cu atmosfera de la Altice Arena și au avut prima repetiție pe scena concursului (imagini, aici: https://youtu.be/Q1zPlS8Z0TM ). Delegația Romaniei a avut un program foarte incarcat…

- Trupa The Humans, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2018, isi incheie turneul international de promovare cu participarea sambata la ESPreParty din Madrid, informeaza un comunicat al televiziunii publice transmis AGERPRES. Artisti din 21 de tari participante la editia Eurovision de anul…

- A ramas mai puțin de o luna pana cand reprezentanții Romaniei vor urca pe scena Eurovision din Lisabona. Pe 10 mai, piesa Goodbye va rasuna in a doua semifinala a concursului internațional. The Humans este in plin turneu de promovare.

- Netta Barzilai, reprezentanta statului Israel, are cele mai mari sanse la castigarea Eurovision 2018. De cand a fost lansata, piesa ‘Toy” a facut furori in mediul virtual. O parte dintre ele fac referire la campania #MeToo, scrie The Times of Israel. Avand accente pop si ritmuri africane, melodia ”Toy”…

- The Humans – Goodbye este melodia care va urca pe scena de la Lisabona, in luna mai. The Humans este o trupa formata din sase membri Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alex Matei (clape), Alex Cismaru (chitara), Cristina Caramarcu (voce). Formatia a fost recent formata, dupa cum au afirmat chiar…

- Duminica, 25 februarie, are loc finala pe țara la Eurovision. Dintre cei 15 participanți, telespectatorii din Romania vor alege exclusiv prin votul lor doar unul singur și il vor trimite in Portugalia. Cine are cele mai mari șanse? Conform Betano.com , Feli este principala favorita, ea adunand peste…