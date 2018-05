EUROVISION 2018 În total 19 ţări îşi dispută marţi prima semifinală In total 19 tari, printre care Irlanda si Israel - marea favorita de anul acesta - isi disputa marti prima semifinala din cadrul concursului de interpretare EUROVISION 2018, relateaza luni EFE.



Doar zece dintre acestea vor ajunge in marea finala, prevazuta pentru sambata viitoare si la care sunt calificate din start asa numitele 'Big 5', tarile fondatoare: Germania, Italia, Marea Britanie, Franta si Spania.



Si desigur, Portugalia, fiind vorba de tara castigatoare de anul trecut si care gazduieste concursul de muzica.



