- Imbracati in tinute elegante, reprezentantii celor 43 de tari participante la Eurovision au defilat prin fata jurnalistilor, fanilor si a tuturor curiosilor care au fost prezenti duminica seara in fata Muzeului de Arta, Arhitectura si Tehnologie din capitala Portugaliei, informeaza TVR, potrivit…

- Formatia „DoReDoS” va reprezenta Republica Moldova la concursul international de muzica „Eurovision Song Contest 2018”, care se va desfasura, in luna mai, in orasul Lisabona, Portugalia. Trupa a fost selectata in urma finalei nationale, care s-a desfasurat sambata seara, 24 februarie, transmite IPN.

