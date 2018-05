Stiri pe aceeasi tema

- Grupul The Humans a prezentat, joi seara, la Lisabona, piesa „Goodbye", in a doua semifinala a concursului. „Pe parcursul celor 15 minute alocate sesiunii de vot, numerosi romani din strainatate au reclamat defectiuni tehnice la sistemul telefonic. Mesajele, viralizate prin retelele de socializare,…

- Televiziunea Romana a transmis vineri, dupa semifinala Eurovision in care reprezentanta tarii noastre - trupa The Humans - a fost eliminata din concurs, un comunicat in care acuza probleme la sistemul de vot in tari cu mari comunitati de romani.Grupul The Humans a prezentat, joi seara, la…

- Televiziunea publica afirma, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca au existat ‘probleme la sistemul de vot in tarile cu mari comunitati de romani‘ la Semifinala 2 a Eurovision 2018, show in urma caruia Romania a ratat calificarea in finala cantecului european. ‘Desi vocea Cristinei (Caramarcu – n.r.)…

- Trupa ”The Humans”, reprezentanta Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, nu s-a s-a calificat in finala concursului, dupa ce a interpretat melodia „Goodbye” in cea de-a doua semifinala a competitiei, care a avut loc joi seara, la Lisabona.

- Trupa The Humans nu a mers mai departe in finala Eurovision 2018. Mihai Traistariu s-a aratat revoltat și a criticat prestația Romaniei pe scena de la Lisabona, in cea de-a doua semifinala, dar și concursul in sine. Cantarețul crede ca piesa nu a fost cea mai fericita alegere și ca publicul romanesc…

- Eurovision 2018 debuteaza diseara, la Lisabona, cu cea de-a 63-a ediție. Prima semifinala a concursului va aduce pe scena artisti din 19 tari. Romania este reprezentata de The Humans, care va urca pe scena joi, in cadrul celei de-a doua semifinale. Trupa va concura cu melodia „Goodbye”. Reprezentantii…

- CAȘTIGATOR FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Emoțiile au atins cote maxime pentru concurenții de anul acesta care și-au dorit sa se califice mai departe la Eurovision. La final insa, caștigatori au fost desemnați soliștii de la „The humans”, cu piesa „Goodbye”. Ei vor merge la finala de la Lisabona, intre…

