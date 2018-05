Stiri pe aceeasi tema

- Astazi artiști din 19 țari vor urca pe scena de la Altice Arena, in prima semifinala a concursului. Romanii pot urmari spectacolul in direct, la televiziunea publica incepand cu ora 22.00. In prima semifinala in concurs intra Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda,…

- Moldova are toate șansele sa intre în finala Eurovision, care va avea loc în data de 12 mai la Lisabona, Portugalia. O spun casele de pariuri, care au facut lista țarilor favorite pentru finala. Reprezentanții țarii noastre, trupa DoReDoS, vor interpreta piesa ”My Lucky Day”…

- Eurovision 2018. Cea de-a doua semifinala va fi deschisa de Norvegia, dupa care vor urma: Romania, Serbia, San Marino, Danemarca, Rusia, Republica Moldova, Olanda, Australia, Georgia, Polonia, Malta, Ungaria, Letonia, Suedia, Muntenegru, Slovenia si Ucraina. Eurovision 2018. In prima semifinala,…

- Trupa The Humans, care va reprezenta Romania la Eurovision 2018, va avea cel de-al doilea show in semifinala cu numarul doi a competitiei cantecului european, informeaza site-ul organizatorilor. Ordinea intrarii pe scena a fost anuntata marti de catre producatorii din tara gazda, Portugalia…

- Romania are cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana, cu o valoare medie de 1958 de euro pe hectar, potrivit cifrelor Eurostat pe 2016. Pe de alta parte, la capatul opus se afla Olanda un un hectar de teren de 31,5 ori mai scump, adica undeva la 63.000 de euro pe hectar. Dar daca ne uitam la…

- Intr-adevar, pretul terenului arabil in fiecare regiune din Olanda este mai ridicat decat nivelul mediu din toate celelalte state membre ale UE. In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump hectar de teren arabil a fost in regiunea Liguria din Italia (in medie -…

- CCIA Timiș face inscrieri pentru o noua sesiune Pioneers into Practice. Cei selectați vor lucra timp de cateva saptamani intr-o firma sau organizație din Germania, Italia, Ungaria, Portugalia, Malta, Cipru, Slovenia, Spania, Bulgaria, Serbia, UK&Irlanda, Polonia, Finlanda, Estonia sau Letonia.

- Semifinala de duminica a concursului Eurovision Romania 2018 va avea loc in Salina Turda, la 90 de metri adancime si va fi difuzata live, de la ora 21.00, la TVR1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+. Artistii vor urca pe scena amplasata in mina Rudolf, intr-un decor natural grandios, care masoara…