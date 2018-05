EUROVISION 2018. Au început repetițiile. Iată cine sunt favoriții Au inceput repetițiile la EUROVISION 2018, competiția muzicala ce se va desfașura la Lisabona, in perioada 8 – 12 mai. Iata cine sunt favoriții la caștigarea trofeului. Au inceput repetițiile pentru competiția muzicala EUROVISION 2018, care va avea semifinalele pe 8 și 10 mai, iar finala pe 12 mai. Competiția EUROVISION 2018 are cel mai mic buget din ultimii 10 ani, in jur de 20 milioane de euro, in schimb masurile de securitate sunt unele mai stricte ca niciodata. De o luna, Parcul Națiunilor, zona in care se va desfașura evenimentul este foarte bine pazita, iar pana in data de 7 mai nimeni nu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

