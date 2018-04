Stiri pe aceeasi tema

- Agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in locuinta din Salisbury, sudul Angliei, luna trecuta, a fost livrat in 'forma lichida', a indicat marti Departamentul britanic pentru Mediu, Alimentatie si Afaceri Rurale (Defra), potrivit BBC.Serghei…

- Ambasadorul UE in Rusia, rechemat pentru 'consultari' la Bruxelles in semn de protest dupa otravirea in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal, a revenit la Moscova, au anuntat vineri servicii ale sefei diplomatiei UE, Federica Mogherini, relateaza AFP.Seful delegatiei UE,…

- Potrivit site-ului ziarului londonez, serviciile de informatii britanice au organizat o reuniune cu aliatii lor pentru a-i informa ca au legat gazul neurotoxic folosit pe 4 martie la Salisbury, in sud-vestul angliei, de baza militar rusa Sihani. In aceasta reuniune, serviciile britanice de…

- Esantionul de agent neurotoxic de conceptie sovietica nivicioc folosit in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, in Anglia, provine dintr-un centru de cercetare militara din sud-vestul Rusiei, dezvaluie Times, scrie Reuters conform News.ro . Potrivit site-ului ziarului…

- Austria ar putea juca un rol de mediere in criza internationala dintre Rusia si Occident izbucnita ca urmare a otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a declarat joi ministrul de externe austriac Karin Kneissl, explicand refuzul Vienei de a expulza diplomati rusi, relateaza…

- Un fost spion rus a povestit ca a fost si el victima unei tentative de otravire, cand incerca sa isi faca pierdute urmele in Noua Zeelanda, iar acum autoritatile ancheteaza cazul. Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care…

- Un fost agent dublu rus si fiica sa au fost otraviti cu un agent neuritixic de uz militar de tipul celor dezvoltate de Rusia, a declarat May in fata parlamentarilor, potrivit BBC.Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se afce vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei…