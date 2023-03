Stiri pe aceeasi tema

- Pentru 19,7% dintre companiile din Uniunea Europeana cu cel putin 10 angajati, vanzarile online au fost responsabile pentru cel putin 1% din cifra lor de afaceri totala anul trecut, cu 0,7 puncte procentuale mai mult decat in 2020, arata datele publicate marti de Eurostat, potrivit

- In luna ianuarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.3% fața de ianuarie 2022, atingandu-se un nivel de 760.041 unitați. In ianuarie 2023: din total autoturisme inmatriculate in UE, 71.984 unitați au fost full electrice, 53.560 unitați plug-in hibrid și 197.982 autoturisme…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,3% din PIB in zona euro si la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica, Eurostat.…

- ”Aniversarea celor 25 de ani de activitate a Consiliului Investitorilor Straini in Romania este un moment important, de bilant, dar si de conturare a unor noi proiecte pentru viitor. Am apreciat intotdeauna ca sunteti vizionari, ca ganditi proiecte pentru viitor si ca sunteti deschisi sa impartasiti…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a scazut in noiembrie cu 2,4%, comparativ cu luna similara din 2021, in timp ce in zona euro declinul a fost de 2,8%, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile…

- Oficiul european pentru Statistica (Eurostat) transmite ca salariul mediu anual ajustat pentru angajatii cu norma intreaga din Uniunea Europeana era de 33.500 euro in 2021. Cel mai ridicat salariu mediu anual ajustat full-time din Uniunea Europeana era in Luxemburg (72.200 euro), Danemarca (63.300 euro)…

