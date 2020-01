Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,3% in luna decembrie 2019, in crestere comparativ cu 1% in luna noiembrie, si de 1,6% in Uniunea Europeana, de asemenea in crestere comparativ cu 1,3% luna...

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in noiembrie de 1%, in crestere fata de 0,7% in octombrie, si de 1,3% in Uniunea Europeana, in crestere fata de 1,1% luna precedenta, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri…

- Romania a inregistrat in octombrie cea mai ridicata rata a inflației din Uniunea Europeana, de 3,2%, urmata de Ungaria cu 3% și Slovacia cu 2,9%, arata datele Eurostat, citate de Mediafax. Rata anuala a inflației din zona euro a fost de 0,7% in octombrie, in scadere fața de 0,8% in septembrie. Inflația…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in octombrie de 0,7%, in scadere fata de 0,8% in septembrie, si de 1,1% in Uniunea Europeana, mai mica fata de luna precedenta, respectiv 1,2%, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate…

