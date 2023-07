Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in primul trimestru din 2023 la 3,2% din PIB in zona euro si la 3% din PIB in Uniunea Europeana, iar Ungaria si Romania sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,4% in iunie, de la 7,1% in mai, in timp ce Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- O crestere semnificativa a importurilor de energie in Uniunea Europeana s-a inregistrat intre 2021 si 2022, atat in ceea ce priveste valoarea medie lunara (121%), cat si cantitatea (9%), arata datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Eurostat: Cel mai scazut nivel din UE al preturilor in cazul cheltuielilor de consum. Nivelul preturilor in cazul cheltuielilor de consum finale ale gospodariilor in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cel mai scazut nivel fiind in Romania (58% din media UE),…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut usor in luna aprilie pana la 8,1%, de la 8,3% in luna martie, in timp ce in Romania a scazut de la 12,2%, pana la 10,4%, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. In luna aprilie, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost…

- Comisia Europeana isi propune o reforma ampla pentru o guvernare economica solida la nivelul UE. Bruxelles-ul a prezentat, in acest sens, propunerile sale legislative privind reglementari pentru sustenabilitatea datoriilor suverane si pentru actiuni de stimulare a unei cresteri economice solide in toate…