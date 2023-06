EUROSTAT: Unde muncesc oamenii cel mai mult și cel mai puțin în Europa? Numarul mediu de ore lucrate pe saptamana in Europa variaza considerabil. Țarile cu cel mai mare numar de lucratori cu fracțiune de norma raporteaza saptamani de lucru medii mai scurte, transmite Euronews, citata de Rador. Cate ore lucrezi pe saptamana? Date noi de la Eurostat, biroul oficial de statistica al Uniunii Europene, arata ca timpul mediu de lucru in Europa variaza considerabil de la o țara la alta.Metodele de lucru s-au schimbat in ultimii ani. Tarifele pentru munca de la domiciliu au crescut in UE in timpul pandemiei de COVID-19. Unele companii ofera acum opțiuni de lucru la distanța… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

