Stiri pe aceeasi tema

- Varsta de pensionare si implicit vechimea in munca variaza de la stat la stat in Uniunea Europeana, majorandu-se in medie cu 3,3 ani fata de anul 2000. Potrivit datelor publicate vineri de Oficiul european de statistica Eurostat, durata medie in „campul muncii” inregistrata de romani este de 33,5 ani,…

- Ponderea contractelor de munca temporara in Uniunea Europeana era de 13,6% din totalul contractelor de munca in trimestrul al doilea al acestui an, statele membre cu cea mai mica pondere a contractelor de munca temporara fiind Romania si Lituania, ambele cu 1,5%, arata datele publicate miercuri de…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in octombrie de 0,7%, in scadere fata de 0,8% in septembrie, si de 1,1% in Uniunea Europeana, mai mica fata de luna precedenta, respectiv 1,2%, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate…

- Romania se afla pe locul al doilea in Uniunea Europeana in functie de intrarile de fonduri prin intermediul transferurilor personale, de 3 miliarde de euro in 2018, cele mai mari fonduri fiind consemnate in Portugalia, de 3,6 miliarde de euro, potrivit datelor publicate marti de biroul european de statistica…

- Preturile serviciilor culturale (cinematografe, muzee, teatre, librarii, gradinii zoologice, taxa radio tv) in Uniunea Europeana au crescut, in medie, cu 1,7% pe an in perioada 2010 si 2018, insa in trei state membre aceste preturi au scazut iar cele mai mari reduceri au fost inregistrate in Romania…

- Ziarul Unirea Romania, campioana in Uniunea Europeana. Cele mai mici prețuri pentru bauturile alcoolice sunt la noi in țara Ultimele date de la Eurostat plaseaza Romania pe primul loc la nivel european raportat la cele mai mici prețuri pentru bauturile alcoolice, fiind cu 24% sub medie. Conform acestor…

- Preturile la bauturile alcoolice in Romania sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, fiind cu 26,4% sub medie, arata datele publicate vineri de Eurostat. Conform acestor date, in randul statelor membre UE, in anul 2018, pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere) era cel mai mare in…

- Preturile la bauturile alcoolice in Romania sunt cele mai mici din Uniunea Europeana, fiind cu 26,4% sub medie, arata datele publicate vineri de Eurostat, citate de AGERPRES. Conform acestor date, in randul statelor membre UE, in anul 2018, pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere)…