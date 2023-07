Eurostat umilește Guvernul României: Suntem așa săraci, că peste 40% din români nu își permit o masă echilibrată zi de zi Eurostat da statistici umilitoare pentru Romania, in plin discurs al guvernanților privind creșterea economica și condițiile economice tot mai bune asigurate pentru cetațeni. La nivelul UE, peste 8% din populație nu iși permite o masa echilibrata nutriținal zi de zi. Topul rușinii e condus de trei țari, unde numarul celor care nu au bani de mancare e de cinci ori mai mare decat media UE.Bulgaria (44.6%), Romania (43.0%) și Slovacia (40.5%) se afla pe lista rușinii. Astazi, reprezentanții Guvernului, ai patronatelor și ai sindicatelor au decis luni ca valoarea tichetelor de masa trebuie sa fie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

