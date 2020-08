Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2020, matase in suma de 22,8 milioane de euro, cu 31% mai putin comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de matase s-au cifrat la 24,3…

- Presedintele Consiliului European Charles Michel a propus vineri sa se infiinteze un fond de rezerva - in valoare de cnci miliarde de euro - in vederea infruntarii ”consecintelor neprevazute” ale Brexitului, relateaza Reuters, anunța news.ro.Negocierile cu Londra privind viitoarea relatie…

- Electromobilitatea ramane un subiect major in industria auto si atrage din ce in ce mai mult interesul dezvoltatorilor, inginerilor si soferilor auto. Prin urmare piata genereaza noi cereri. Ce se cere de la o placuta de frana pentru vehicule electrice?

- Elvetia a exportat 126,6 tone de aur, in valoare de aproximativ sapte miliarde de dolari, catre SUA in luna mai, acestea fiind cele mai mari livrari efectuate vreodata pe parcursul unei singure luni, in conditiile in care preturile mai mari inregistrate pe piata din New York au continuat sa atraga…

- Romania ocupa ultimul loc in Uniunea Europeana cand e vorba de rata de motorizare, cu 332 de mașini la o mie de locuitori. Asta arata statisticile oficiale pentru anul 2018, publicate de Eurostat.

- Fondul Polonez de Dezvoltare (PFR) a anuntat ca, incepand de marti, marile companii vor putea solicita ajutor financiar de la PFR, pentru a face fata crizei coronavirusului, dupa ce Uniunea Europeana a aprobat un pachet de masuri de sprijin in valoare de 25 miliarde de zloti (6,4 miliarde dolari),…

- Romania nu mai este tara cu cea mai mare rata a inflatiei din Uniunea Europeana, a scris, luni ministrul Finantelor, Florin Citu pe pagina sa de Facebook. Conform datelor Eurostat, cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate luna trecuta in Cehia (3,3%), Polonia (2,9%),…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Un nou virus incepe sa cutreiere prin spațiul public: Europa ne da 33 de miliarde euro! Cifra a fost inghițita precum pelicanii de propaganda iohannista, care brusc a capatat aer in trompeta. Pe unii i-a apucat amețeala și un tremolo propagandistic impotriva nenorociților de…