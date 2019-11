Eurostat: Trei milioane de persoane şi-au găsit un loc de muncă în trimestrul doi din 2019 In perioada mentionata, 8,3 milioane de persoane (57%) au ramas in somaj si inca 3,3 milioane (22,6%) au devenit inactive din punct de vedere economic. Dintre cei care initial erau angajati in primul trimestru din 2019, aproximativ 2,3 milioane (1,2%) au devenit someri in perioada aprilie-iunie 2019, iar patru milioane (2,1%) inactivi din punct de vedere economic In schimb, dintre cei inactivi din punct de vedere economic in perioada ianuarie - martie 2019, aproximativ 3,7 milioane (3,2%) si-au gasit un loc de munca in trimestrul doi din 2019, iar alte 3,7 milioane (3,2%) s-au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

