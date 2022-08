Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a inregistrat un avans de 5,8% in primul semestru, atat pe seria bruta, cat și pe seria ajustata sezonier, conform datelor „semnal” prezentate miercuri de catre Institutul Național de Statistica (INS). In trimestrul al doilea din acest an economia a crescut cu…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in iunie, in crestere de la 8,1% in mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, arata datele publicate…

- Ajutoarele la prepararea produselor alimentare, lucratorii in servicii personale, precum șoferi, barmani, coafeze, precum și specialiștii IT sunt ocupațiile care au inregistrat cea mai mare creștere a numarului de angajați in Europa. Ocupatia ISCO (conform ISCO – clasificarea internationala standard…

- Emisiile de dioxid de carbon (CO2) generate in Uniunea Europeana prin arderea combustibililor fosili - in principal petrol si produse petroliere, gaze naturale, carbune si turba - au crescut cu 6,3% in 2021, cand majoritatea restrictiilor au fost ridicate, comparativ cu 2020, arata datele publicate…

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a inregistrat o crestere de 0,7% in primele trei luni ale acestui an comparativ cu trimestrul precedent, insa Irlanda si Romania au avut cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), noteaza Agerpres.…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut cu 6,5% in primul trimestru din 2022, fața de perioada similara a anului trecut, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor provizorii (1) publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Fata de trimestrul precedent (T4…

- Anul trecut, 41% din populatia Uniunii Europene cu varsta intre 25 si 34 de ani avea studii superioare complete, Romania fiind pe ultimul loc la nivelul de educatie tertiara, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).