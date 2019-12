Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat in 2018 un numar de 14.000 de viori in state din afara Uniunii Europene, reprezentand 28% din totalul exporturilor de acest tip ale UE. In acest fel, Romania a fost anul trecut cel mai mare exportator de viori din UE catre restul lumii, fiind urmata indeaproape de Danemarca (12.200…

- Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, in valoare de 23,3 milioane de euro, iar Romania este cel mai mare exportator de viori al UE in restul lumii, transmite Agerpres citand datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit digi24.ro.…

- Romania s-a aflat printre statele Uniunii Europene cu o crestere economica medie in trimestrul trei din 2019 comparativ cu precedentele trei luni, arata estimarea publicata joi de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Uniunea Europeana a inregistrat o crestere economica de 0,3% in…

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 434,3 miliarde de euro in 2018, cu 0,6% mai mare decat in 2017, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (77,2 miliarde de euro sau 18% din totalul UE), Italia (56,9 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,7 miliarde…

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 434,3 miliarde de euro in 2018, cu 0,6% mai mare decat in 2017, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (77,2 miliarde de euro sau 18% din totalul UE), Italia (56,9 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,7 miliarde…

- Romania a avut, in 2018, un deficit bugetar de 3% din PIB, potrivit celei de-a doua estimari publicata luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Un singur stat membru al Uniunii Europene - Cipru - a avut, anul trecut, un deficit guvernamental mai mare de 3% din PIB, precizeaza sursa citata.Citește…

- 14 state membre ale Uniunii Europene au inregistrat in trimestrul doi din 2019 deficite de cont curent, cele mai mari fiind in Marea Britanie (minus 27 miliarde euro), Irlanda (minus 26,5 miliarde euro), Franta (minus 3,9 miliarde euro), Finlanda (minus 3,6 miliarde euro) si Romania (minus 3,4 miliarde…

- 14 state membre ale Uniunii Europene au inregistrat in trimestrul doi din 2019 deficite de cont curent, cele mai mari fiind in Marea Britanie (minus 27 miliarde euro), Irlanda (minus 26,5 miliarde euro), Franta (minus 3,9 miliarde euro), Finlanda (minus 3,6 miliarde euro) si Romania (minus 3,4 miliarde…