Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia, Romania si Slovenia, statele UE cu cel mai semnificativ avans al lucrarilor de constructii (Eurostat)Lucrarile de constructii au crescut in mai cu 0,2% in zona euro si in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un declin de 0,6% in zona euro si de 0,8% in…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,4% in iunie, de la 7,1% in mai, in timp ce Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Romania e cea mai expusa tara din Uniunea Europeana la saracie si excluziune sociala, cu un procent de 34,4% din populatie, peste media europeana de 21%. Dupa noi sunt vecinii bulgari, cu putin peste 32%, arata datele Eurostat. Olanda, Slovacia si Finlanda sunt tarile cele mai putin expuse acestui fenomen.…

- Eurostat: Statele UE cu cel mai sever declin al lucrarilor de constructii. Lucrarile de constructii au scazut in aprilie cu 0,4% in zona euro si in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un declin de 1,7% in zona euro si de 1,6% in UE, in timp ce Slovenia, Tarile de…

- Rata locurilor de munca vacante in primul trimestru al acestui an a fost de 3% in zona euro si de 2,8% in Uniunea Europeana, cea mai mica valoare a acestui indicator inregistrandu-se in Romania, Bulgaria, Spania si Polonia (toate cu 0,9%), arata datele publicate joi de Eurostat.La polul opus, statele…

- Rata locurilor de munca vacante in primul trimestru al acestui an a fost de 3% in zona euro si de 2,8% in Uniunea Europeana, cea mai mica valoare a acestui indicator inregistrandu-se in Romania, Bulgaria, Spania si Polonia (toate cu 0,9%), arata datele publicate joi de Eurostat.

- Numarul angajaților a crescut cu 0,6% in zona euro si cu 0,5% in UE, in primul trimestru din 2023, comparativ cu precedentele trei luni, insa un declin semnificativ s-a inregistrat in Lituania, Romania si Grecia, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), conform Agerpres.…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate vineri de…