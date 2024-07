Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii mai, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca MUREȘ erau inregistrați 7.155 șomeri (din care 3.180 femei), rata șomajului fiind de 3,44%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,58% , in aceasta luna acest indicator a inregistrat o scadere…

- In 2022, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au utilizat 10,1 milioane de terajouli de energie, marcand cel mai scazut nivel de consum inregistrat din 2016, conform datelor publicate de Eurostat. Aceasta cifra reprezinta o scadere de 7,7% fața de cele 11 milioane de terajouli consumate in 2021.…

- In 2022, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au utilizat 10,1 milioane de terajouli de energie, marcand cel mai scazut nivel de consum inregistrat din 2016, conform datelor publicate de Eurostat. Aceasta cifra reprezinta o scadere de 7,7% fața de cele 11 milioane de terajouli consumate in 2021.…

- Producția de gaze naturale a grupului Gazprom a scazut cu 13% anul trecut, atingand un nivel minim record de 359 miliarde de metri cubi (bcm), fața de 412,94 bcm in 2022, se arata in raportul anual al companiei ruse de stat, publicat luni și citat de Reuters. Producția de gaze naturale a scazut cu aproape…

- Valoarea schimburilor comerciale (importuri plus exporturi) cu produse agricole intre Uniunea Europeana si restul lumii a ajuns in 2023 la 410,9 miliarde de euro, cu 13,5 miliarde de euro mai putin decat in 2022, corespunzand unui declin de 3,2%, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de…

- „Fapte:1. Rata anuala a inflației a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie - INS.2. PIB-ul Romaniei a ajuns in 2023 la cel mai mare nivel din istoria țarii, peste 1600 mld lei - INS.3. Numarul romanilor aflați in saracie extrema (deprivare materiala și sociala severa) a scazut cu 855.000…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna martie, gratie acalmiei preturilor la alimente, iar in paralel rata somajului in zona a ramas stabila.

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna martie, gratie acalmiei preturilor la alimente, iar in paralel rata somajului in zona a ramas stabila in luna februarie, la cel mai redus nivel din istorie, in pofida unei conjuncturi economice nefavorabile, informeaza…