Eurostat: Românii, pe ultimul loc în UE la consumul de fructe şi legume Unul din trei cetateni din UE a raportat in 2019 ca nu consuma zilnic fructe si legume si doar 12% din populatie a consumat cele cinci sau mai multe portii recomandate pe zi, in Romania fiind cei mai putini amatori de fructe si legume, potrivit Eurostat . In medie, peste jumatate din populatia UE (55%) a raportat ca in 2019 a consumat intre una si patru portii de fructe si legume pe zi. In randul statelor membre UE, cel mai ridicat consum de cinci sau mai multe portii de fructe si legume pe zi a fost raportat in Irlanda (33% din populatie), Olanda (30%), Danemarca (23%) si Franta (20%). La polul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

