- “Se golesc spitalele daca ne aresteaza pentru un borcan de miere. De acord cu darul la spital?”, aceasta a fost tema dezbatuta astazi timp de o ora la emisiunea ”Romania in Direct”, difuzata de Europa FM. Rezumatul emisiunii: „Aproape 100 de medici din Suceava au semnat o scrisoare de susținere a unei…

- Femeile romance iși iau primul job la 25 de ani (fața de media de 23 de ani in UE), iar barbații romani la 23 de ani , cu un an mai tarziu decat barbațul mediu din UE, arata datele Eurostat.

- Romanii sunt campionii Europei cand vine vorba de cheltuieli pe alimente și bauturi fara alcool. Datele Eurostat arata ca aproape un sfert din veniturile romanilor se duc in aceasta direcție. Potrivit datelor, 23,5% veniturile romanilor sunt alocați pentru produse alimentare și 1,3% pentru…

- In 2021, gospodariile din UE au cheltuit peste 1,035 miliarde de euro (echivalentul a 7,1% din PIB-ul total al UE) pentru „Alimente și bauturi nealcoolice”. Aceasta reprezinta o pondere de 14,3% din totalul cheltuielilor gospodariilor , comparativ cu 2020 cu o pondere de 14,8% , informeaza Protecția…

- Cel mai scazut nivel al prețurilor pentru bunurile de consum și serviciile din componența consumului final al populației, in cadrul statelor membre, a fost inregistrat in anul 2021 in Romania, cu 45% mai mic decat media UE, urmata de Bulgaria (44% sub media UE) și Polonia (40%), anunța INS. Fii…

- Iarna in calendar, primavara in realitate. Așa poate fi definit inceputul lui 2023, daca privim asupra temperaturilor inregistrate in ultimele zile, iar oamenii de știința spun ca e cel mai cald inceput de an din istorie, in Europa. Romanii iși amintesc ca pana acum cațiva ani, de sarbatori erau nameți…

- Romanii se plang ca nu mai gasesc muncitori calificați pentru a face renovari. Așa se face ca unii au ajuns sa ceara inainte plata, ba mai mult: sa lucreze pe programari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In fiecare an Romania se confrunta cu cel putin o criza a medicamentelor. Periodic, din farmaciile de la noi dispar anticoagulantele, medicamente oncologice, pentru afectiuni endocrinologice sau boli cardiovasculare. Singura solutie a pacientilor este sa le comande din strainatate, iar asta se vede…