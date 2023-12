Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, 69% din populatia Uniunii Europene traia intr-o locuinta proprietate personala, in timp ce restul de 31% in locuinte inchiriate, romanii reprezentand cel mai ridicat procent de proprietari de locuinte din blocul comunitar, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Productia de lapte crud a Uniunii Europene este estimata la 160 milioane de tone in 2022, ceea ce ar reprezenta o scadere anuala de 0,3 milioane de tone, chiar daca productia de lapte pe cap de vaca a continuat sa creasca anul trecut, ajungand la 7.653 de kilograme de lapte, arata datele publicate luni…

- Oficiul european de statistica informeaza ca rata anuala a inflației din Zona Euro a fost de 4,3% in septembrie, in scadere de la 5,2% in august. La nivelul Uniunii Europene, inflația anuala a fost de 4,9% in septembrie 2023, in scadere de la 5,9% in august.Cele mai scazute rate anuale au fost inregistrate…

- Productia din acvacultura a Uniunii Europene in anul 2021 a fost de aproximativ 1,123 milioane de tone, iar valoarea acestei productii este estimata la 4,2 miliarde de euro, arata datele publicate de Eurostat. Conform datelor, productia piscicola combinata a celor 27 de state membre a fost mai mica…

- Anul trecut, 9,3% din populatia Uniunii Europene a declarat ca nu a reusit sa isi incalzeasca locuinta in mod corespunzator, iar Romania se afla printre statele membre UE care au cea mai ridicata pondere, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Tara noastra sta bine in privinta lucrarilor de constructii, comparativ cu celelalte țari-membre al Uniunii Europene. Lucrarile de constructii au scazut in iunie cu 1% in zona euro si cu 0,6% in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un avans de 0,2% in zona euro si de…