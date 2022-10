Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna septembrie pana la 10,9%, de la 10,1% in luna august, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (24,1%), Lituania (22,5%) si Letonia (22%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. Comparativ cu luna august,…

- Uniunea Europeana a inregistrat un deficit de cont curent de 37,4 miliarde de euro in al doilea trimestru al acestui an, in randul statelor membre cele mai mari deficite fiind inregistrate in Franta (15,6 miliarde de euro) si Romania (11 miliarde de euro), conform estimarilor publicate miercuri de…

- Numarul mediu de elevi repartizati unui singur profesor din ciclul primar, secundar sau gimnazial era in Uniunea Europeana de 12,3 elevi in 2020, cel mai mare raport fiind in Tarile de Jos (16,5 elevi la un profesor), Franta (14,9) si Romania (14,3 elevi la un profesor), arata datele Eurostat.

- In august 2022, prețul painii in Uniunea Europeana a fost in medie cu 18% mai mare decat in august 2021. Este o creștere uriașa fața de august 2021, cand prețul painii era in medie cu 3% mai mare decat in august 2020. Cea mai mare rata anuala de modificare a prețurilor la paine a fost inregistrata in:…

- Majoritatea elevilor din ciclul primar si secundar din Uniunea Europeana studiau in 2020 cel putin o limba straina, proportia fiind de 96,1% in randul elevilor din ciclul primar, 98,4% in randul elevilor din ciclul gimnazial si 90,3% in randul elevilor de liceu, arata datele publicate vineri de Eurostat.…

- Gestionarea și eliminarea deșeurilor poate avea un impact major asupra mediului, așa ca Uniunea Europeana are ca obiectiv reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și sanatații și imbunatațirea utilizarii resurselor. Insa, Romania se afla pe ultimul loc in UE la recuperarea deșeurilor, doar…

- ”In fiecare an, inceputul de an scolar readuce in prim – plan problema colectarii selective a deseurilor in unitatile de invatamant, in conditiile in care acestea sunt generatoare importante de deseuri de ambalaje. Doar 30% dintre elevii din Romania au participat la programe (in general organizate de…

