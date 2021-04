Eurostat: România, printre ţările UE în care au crescut preţurile locuinţelor, în trimestrul patru din 2020 Pretul locuintelor a crescut cu 1,4% in zona euro si cu 1,3% in UE, in trimestrul patru din 2020 comparativ cu precedentele trei luni, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Cipru, Luxemburg, Lituania, Estonia, Cehia, Germania, Croatia, Malta, Belgia, Portugalia, Olanda, Slovenia, Bulgaria, Suedia, Letonia, Danemarca, Franta si Romania, arata datele publicate de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Singurele scaderi s-au inregistrat in Spania (minus 0,8%) si Ungaria (minus 0,7%) in trimestrul patru din 2020 comparativ cu precedentele trei luni, cel mai important avans… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

