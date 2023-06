Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European…

- Summitul de la Vilnius din luna iulie trebuie sa intareasca si mai mult postura de aparare a NATO pe flancul estic pentru a descuraja si a respinge orice oportunitate de agresiune, au transmis marți, la Bratislava, președinții celor noua state aliate de pe flancul estic al NATO, intr-o declarație comuna…

- Slovacii, romanii si bulgarii il plac pe Viktor Orban mai mult decat ungurii, in schimb polonezii sunt dezamagiti de el (sondaj)Dupa toate semnalele, Vladimir Putin, precum si Viktor Orban se bucura de cea mai mare popularitate in Bulgaria, atat de mult incat premierul iliberal ungar este mai popular…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut usor in luna aprilie pana la 8,1%, de la 8,3% in luna martie, in timp ce in Romania a scazut de la 12,2%, pana la 10,4%, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. In luna aprilie, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost…

- Reuniunea țarilor din grupul B9, grup constituit la inițiativa președinților Romaniei și Poloniei, a confirmat deciziile luate de NATO și UE privind intarirea militara a Europei, inclusiv in ceea ce privește sprijinul oferit Ucrainei, Republicii Moldova, Georgiei și Bosniei. Miniștrii Apararii din formatul…

- In raportul cu privire la efectele razboiului din Ucraina asupra țarilor din vecinatate (aprilie 2023), Focus Economics observa ca, in ciuda razboiului și a crizei energetice severe, Europa Centrala și de Est (Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia…

- ”Consiliul Concurentei din Romania a semnat, alaturi de autoritati din mai multe state ale Uniunii Europene, memorandumul de cooperare regionala in domeniul concurentei, care stabileste acordarea de asistenta tehnica institutiilor din Republica Moldova si Ucraina. O delegatie a Consiliului Concurentei,…

- Analiza a publicației elene OIKONOMIKOS TACHYDROMOS , preluata de Rador: In raportul cu privire la efectele razboiului din Ucraina asupra țarilor din vecinatate (aprilie 2023), Focus Economics observa ca, in ciuda razboiului și a crizei energetice severe, Europa Centrala și de Est (Bulgaria, Croația,…