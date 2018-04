Stiri pe aceeasi tema

- business people on a graph, representing success and growth Romania a avut a doua cea mai mare performanța din Uniunea Europeana (UE) la sporul numarului de firme cu crestere rapida din Uniunea Europeana (UE) cu un avans de 34%, dupa Cipru (104%), in 2016, fața de 2015, potrivit unui raport Eurostat…

- Rasturnare de situatie intr-un domeniu in care Romania are mari probleme. Cum am reusit sa 'depasim' Occidentul intr-un domeniu-cheie? Romanii au o parere foarte buna despre propria stare de sanatate. Peste doua treimi (67,5%) dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani care traiesc in Uniunea Europeana…

- Potrivit datelor publicate luni de Eurostat, Romania se situeaza pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste efectivele de ovine, cu aproximativ 9,8 milioane de oi in anul 2017, fiind devansata doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete si Spania cu 15,9 milioane ovine. In urma…

- Cu aproximativ 9,8 milioane de oi in anul 2017, Romania se situeaza pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste efectivele de ovine, fiind devansata doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete si Spania cu 15,9 milioane ovine, potrivit datelor publicate luni de Eurostat, conform…

- Romania este statul cu cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana. Un hectar s-a vandut in tara noastra, in 2016, cu peste 1950 de euro, arata datele publicate de Eurostat. La polul opus, Olanda a fost tara cu cel mai scump teren arabil. Aici, pentru un hectar s-au scos din…

- Olanda a avut in anul 2016 cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro), in timp ce Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie - 1.958 euro), arata datele publicate miercuri de Eurostat.

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana (UE) a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat, citeaza AGERPRES.Citeste si: ALERTA - Prima REACTIE a Laurei Codruta Kovesi,…