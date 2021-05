Eurostat: România, printre țările europene cu cel mai mare număr de căsătorii Cipru, Lituania, Letonia, Ungaria si Romania au fost in 2019 statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare numar de casatorii raportat la populatie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In UE, tendinta pe termen lung arata o scadere a numarului de mariaje, in timp ce numarul divorturilor este in crestere. Din 1964, rata nuptialitatii in UE a scazut de la 8 casatorii la 1.000 de locuitori la 4,3 in 2019. In acelasi timp, rata divorturilor a fost mai mult decat dubla, urcand de la 0,8 divorturi la 1.000 de locuitori in 1964 pana la 1,8 in 2019. In 2019,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

