- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au continuat sa creasca semnificativ in primul semestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, de la 25,3 euro/100 kWh la 28,9 euro/100 kWh, iar Tarile de Jos, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai semnificativ…

- UE lanseaza o ofensiva impotriva ”falsurilor profunde” (deep fake) raspandite pe rețelele de socializare, atat in ​​legatura cu atacul terorist al Hamas impotriva Israelului și reacția ulterioara impotriva Fașiei Gaza, cat și cu alegerile europene programate pentru 2024 și votul care urmeaza sa aiba…

- Valul de creșteri ale prețurilor produselor agricole la nivelul UE a continuat in trimestrul al doilea din 2023 comparativ cu trimestrul al doilea din 2022, iar Grecia figureaza ca fiind a doua țara membra cu cea mai rapida creștere din blocul comunitar, +21%, dupa Portugalia care a inregistrat o…

- In urma cu un deceniu, Grecia ținea prima pagina a tuturor știrilor economice din Uniunea Europeana. Elenii se confruntau cu o criza majora, erau aproape de faliment și la un pas sa iasa din zona euro. La mai bine de 10 ani distanța, Grecia parca e alta țara. Are una dintre cele mai rapide creșteri…

- Peste 80% dintre consumatorii din Romania au observat o creștere semnificativa a fraudelor online. Studiu 83% dintre consumatorii din Romania au identificat o creștere semnificativa a fraudelor online și a scam-urilor, care i-au afectat direct sau au vizat persoane din cercul lor de cunoștințe, potrivit…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna iulie 2023, comparativ cu iunie, o scadere de 0,6% in Uniunea Europeana (UE) si un declin de 0,5% in zona euro, insa Romania se numara printre tarile membre cu cel mai mare avans al preturilor productiei industriale de la o…