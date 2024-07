Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul preturilor in cazul cheltuielilor de consum finale ale gospodariilor in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cel mai scazut nivel fiind in Romania si Bulgaria (60% din media UE fiecare) si Polonia (66%), arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica…

- Volumul comertului cu amanuntul a ramas nemodificat in zona euro si a scazut cu 0,1% in Uniunea Europeana in aprilie, comparativ cu perioada similara din 2023, insa Romania si Bulgaria sunt statele membre UE cu cea mai mare crestere a vanzarilor cu amanuntul, conform datelor publicate joi de Oficiul…

- Datele publicate recent de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat) releva ca durata medie a programului de lucru saptamanal pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 20 și 64 de ani din Uniunea Europeana a fost anul trecut de 36,1 ore. Aceste statistici subliniaza diferențe semnificative intre…

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar, cei mai mari exportatori fiind Spania, Germania, Romania, Ungaria si Grecia, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie AGERPRES.

- Deficitul guvernamental in Uniunea Europeana a crescut usor anul trecut, de la 3,4% din PIB in 2022, pana la 3,5% din PIB in 2023, iar Romania se numara printre tarile membre cu cel mai ridicat deficit guvernamental, potrivit cifrelor publicate luni de Eurostat. Astfel, majoritatea statelor membre au…

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana care au murit in accidente rutiere a crescut cu 4% in 2022, comparativ cu 2021, iar cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere s-a inregistrat in Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a crescut cu 4% in 2022, comparativ cu 2021, iar cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere s-a inregistrat in Romania (86 de morti la un milion de locuitori), arata datele publicate vineri de Oficiul European…

- Pretul la carne in Uniunea Europeana era cu 3,3% mai mare in luna februarie 2024 decat in luna februarie 2023, insa in randul tarilor membre cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate in Bulgaria (8,2%) si Romania (7,7%), conform datelor publicate de Eurostat și preluate de Agerpres. Conform…