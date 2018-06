Stiri pe aceeasi tema

- În România, 76% din populatie nu a avut nicio vacanta în anul 2016, fapt care plaseaza tara noastra în topul tarilor UE din acest punct de vedere, arata un raport al Eurostat.

- In Romania, 76% din populatie nu a avut nicio vacanta in anul 2016, fapt care plaseaza tara noastra in topul tarilor UE din acest punct de vedere, arata un raport al Eurostat. De asemenea, peste 55% dintre cetatenii Romaniei nu calatoresc din motive financiare.

- Romania se afla pe locul patru in topul tarilor cu cel mai mic consum, cu 30 de procente mai mic fata de media UE, clasandu-se inaintea Ungariei, Croatiei si Bulgariei, arata un raport publicat marti de Eurostat.

- Romania se afla pe locul cinci in topul tarilor din UE la arieratele cu ipoteca (plati restante mai mari de 90 de zile), cu 19,7- din populatia tarii, pe primul loc situandu-se Grecia cu 47,9-, urmata de Bulgaria, cu 34,2-, si de Cipru, cu 26,6-, arata un raport publicat marti de Eurostat. Aproape jumatate…

- Romania este pe locul al treilea din Uniunea Europeana la deficitul bugetar din 2017 (2,9% din PIB), dupa Spania si Portugalia, arata datele comunicate luni, 23 aprilie, de biroul de statistica al Comisiei Europene – Eurostat. Romania apare in statistica europeana cu un PIB de 858,3 miliarde de lei…

- România este pe locul al treilea din UE la deficitul bugetar din 2017 (2,9% din PIB), dupa Spania si Portugalia, arata datele comunicate luni de Eurostat - biroul de statistica al Comisiei Europene.

- Datoriile guvernamentale de 35% din PIB plaseaza Romania pe locul 5 in topul tarilor cu cele mai mici angajamente publice financiare, arata datele comunicate luni de biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat.

- Romania este pe locul al treilea din UE la deficitul bugetar din 2017 (2,9% din PIB), dupa Spania si Portugalia, arata datele comunicate luni de Eurostat - biroul de statistica al Comisiei Europene.