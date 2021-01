Eurostat: România, pe lista ţărilor cu cele mai scăzute cheltuieli pentru îngrijirea medicală preventivă din UE Cele mai ridicate cheltuieli pentru ingrijirea medicala preventiva din UE, raportat la dimensiunea populatiei, au fost inregistrate in 2018 in Suedia (165 euro pe locuitor), Finlanda (152 euro), Germania (148 euro) si Olanda (146 euro), iar cele mai scazute in Romania si Slovacia (ambele cu opt euro/locuitor), arata datele publicate ieri de Oficiul european de statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. In timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19), Eurostat apreciaza ca este important sa stim cat de mult se cheltuie pe ingrijirea medicala preventiva, care are ca obiectiv sa evite sau sa reduca… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

