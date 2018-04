Stiri pe aceeasi tema

- Prețul la raft al alimentelor a crescut in luna februarie a acestui an cu 3,7% fața de perioada similara a anului trecut, cea mai mare a patra scumpire din UE, se arata intr-o analiza a Comisiei Europene, potrivit careia pentru țara noastra s-a raportat cea mai mare creștere a indicelui armonizat al…

- Romania apare in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a fortei de munca din UE, cu Moldova (-3,8%) si Oltenia (-3%). La polul opus, in topul regiunilor cu cea mai mare crestere a ocuparii fortei de munca au fost Polonia (+4,8%) si Spania (+4,7%), arata un studiu Eurostat

- Romania are cea mai ridicata rata a persoanelor angajate aflate in risc de saracie din UE, cu un procent de 18,9-, urmata de Grecia, cu 14,1- rata de risc, Spania, cu 13,1-, si Luxemburg, cu 12-, potrivit unei statistici Eurostat. Urmatoarele state din UE cu risc de saracie in randul persoanelor ocupate…

- Doi elevi și doua cadre didactice de la Palatul Copiilor Vaslui vor participa la cea de-a doua reuniune a proiectului “Bullying, I don’t Stay! Yes to Friendship”, care va avea loc in perioada 4-10 martie, la Rio Maior. In cadrul Programului “Erasmus^” 2014-2020, cu finanțare din partea Comisiei Europene…

- Romania a urcat un loc in topul salariilor minimime din Uniunea Europeana. In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din UE, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. Anul trecut Romania ocupa…

- Ce ar fi generat creșterea prețurilor ”Principalul factor care a generat inflația in al doilea semestru din 2017 a fost in primul rand creșterea prețului internațional al petrolului. In plus, in Uniunea Europeana au fost probleme la mai multe produse de baza, cum ar fi ouale, untul și lactatele…