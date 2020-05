Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de aproximativ 15,9 milioane de persoane cu varsta de peste 15 ani erau angajate in anul 2019 in sectorul de aprovizionare cu alimente din Uniunea Europeana, echivalentul a 8% din totalul persoanelor angajate, Romania fiind statul membru cu cea mai mare pondere a angajatilor, 23%, arata…

- Romania a avut a patra cea mai mare creștere de preț la energia electrica pentru consumatorii casnici din UE, intre al doilea semestru din 2018 și a doua jumatate a anului trecut, cu o majorare de 10,1%, dupa Olanda (+19,6%), Lituania (+14,3%) și Cehia (+11%), anunța Eurostat, anunța MEDIAFAX.Scaderi…

- In Uniunea Europeana (UE), in anul 2018 17,1% din populație locuiau in case foarte aglomerate, ceea ce inseamna ca nu aveau suficient spațiu in comparație cu dimensiunea gospodariei. Copii sunt mai fericiți in case mai mici chiar daca ei se joaca in camera in care parinții lucreaza in perioada Coronavirusului.…

- Aproximativ 5,4% dintre persoanele angajate din Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, lucrau in mod obisnuit de acasa in anul 2019, statele membre cu cea mai scazuta pondere a persoanelor care lucreaza de acasa fiind Bulgaria (0,5%) si Romania (0,8%), arata datele publicate joi de Eurostat.Citește…

- "Campioana" la acest capitol este Finlanda, unde ponderea persoanelor cu varsta intre 16 si 74 ani care au declarat ca au cautat informatii online este de 76%.Pe locurile urmatoare se situeaza Olanda (74%), Cipru (69%), Danemarca (67%) si Germania (66%).In ultimii zece ani, ponderea persoanelor care…

- Romania, intre țarile UE cu cele mai mari creșteri de prețuri, in februarie Țarile membre UE cu cea mai ridicata inflatie, in luna februarie, au fost Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei…